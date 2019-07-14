Microsoft сотрёт данные пользователей Windows и Xbox без регулярной активности

Компания Microsoft ужесточила правила пользования своими учётными записями. Об этом говорится в обновлённом документе службы поддержки Microsoft.

Как поясняется в Соглашении об использовании служб Microsoft, для того, чтобы учётная запись продолжала быть активной, пользователи должны ее использовать. Другими словами, чтобы поддерживать активный статус учетной записи Microsoft и связанных с ней сервисов, пользователи должны осуществлять регулярный вход в нее. Если пользователь не заходит в свой аккаунт в определённый срок, то команда сервисов предположит, что учётная запись Microsoft является неактивной и закроет ее.

Ранее пользователи должны были заходить в аккаунт, по крайней мере, один раз в пять лет. Теперь же требуется логин рад в два года. Отметим, что речь идёт о всех учётных записях сервисов Microsoft, включая и игровой аккаунт Xbox.

Новые правила начинают работать с 30 августа 2019 года.