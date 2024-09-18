Наука и технологии
Опубликовано 18 сентября 2024, 18:45
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Microsoft совместно с BlackRock создадут глобальный фонд для вложений в развитие ИИ

Цена вопроса — $30 млрд
Компании BlackRock и Microsoft планируют запустить глобальный инвестиционный фонд для развития и обучения технологий ИИ. Объём вложений составит более $30 млрд.
Microsoft совместно с BlackRock создадут глобальный фонд для вложений в развитие ИИ
© Neon Joi / Unsplash

За счёт фонда будут финансироваться ЦОДы и энергетические проекты. Как пишет Reuters, расширение использования моделей ИИ, особенно для глубокого обучения и обработки больших объёмов данных, требует большой вычислительной мощности и поглощает много энергии. Поэтому технологические компании обращаются к кластерам тысяч чипов, что приводит к увеличению спроса на специализированные ЦОДы.

К участию в фонде будут привлечены крупные компании, в том числе Nvidia. Генеральным партнёром фонда будет компания MGX, а Nvidia — одним из подрядчиков. Партнёрство позволит привлечь до $100 млрд общего инвестиционного потенциала. Инвестиции будут делаться в основном в США и в странах-партнёрах.