Microsoft совместно с BlackRock создадут глобальный фонд для вложений в развитие ИИ

За счёт фонда будут финансироваться ЦОДы и энергетические проекты. Как пишет Reuters, расширение использования моделей ИИ, особенно для глубокого обучения и обработки больших объёмов данных, требует большой вычислительной мощности и поглощает много энергии. Поэтому технологические компании обращаются к кластерам тысяч чипов, что приводит к увеличению спроса на специализированные ЦОДы.

К участию в фонде будут привлечены крупные компании, в том числе Nvidia. Генеральным партнёром фонда будет компания MGX, а Nvidia — одним из подрядчиков. Партнёрство позволит привлечь до $100 млрд общего инвестиционного потенциала. Инвестиции будут делаться в основном в США и в странах-партнёрах.