Microsoft создала суперкомпьютер для тренировки искусственного интеллекта нового поколения

В качестве базы для нового суперкомпьютера выступила фирменная облачная платформа компании под названием Azure, а при производстве Microsoft тесно сотрудничала с OpenAI — некоммерческой исследовательской организацией, основанной Илоном Маском и Сэмом Альтманом. По словам создателей Windows, их новое устройство стало одним из 5 самых мощных суперкомпьютеров в мире, при этом, что интересно, создавался он для тренировки следующего поколения массивных ИИ-моделей, способных выполнять более широкий спектр функций. Именно из-за расширенных возможностей, такой тип искусственного интеллекта и требует куда больших вычислительных ресурсов, чем может представить среднестатистический специализированный компьютер.

Стоит отметить, что новый суперкомпьютер Microsoft — это единая и хорошо слаженная система, состоящая из более чем 285 тыс процессорных ядер, 10 тыс графических процессоров, а также со сверхвысокой скоростью сетевого подключения, которая составляет до 400 Гбит/сек для каждого отдельного сервера. Что важно, факт размещения новинки в облаке Azure позволяет предоставить разработчикам доступ ко всем плюсам современного облачного решения.