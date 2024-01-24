Microsoft создала специальную команду, для уменьшения зависимости от создателей ChatGPT

Эта инициатива является частью стратегии компании по укреплению своих позиций в области искусственного интеллекта и снижению рисков, связанных с сотрудничеством с внешними стартапами.

Microsoft, тесно сотрудничая с OpenAI, стала одной из ведущих компаний в области ИИ-моделей, что также положительно сказалось на её рыночной капитализации.

Однако, недавние события с детищем Сэма Альтмана показали, что сильная зависимость от сторонних разработчиков может быть рискованной.

Новая команда, названная GenAI, возглавляемая вице-президентом Microsoft Мишей Биленко, будет работать над созданием малых моделей искусственного интеллекта, которые могут быть эффективно использованы на мобильных устройствах и в других приложениях.

Эти модели, хотя и меньше по размеру, стремятся достичь производительности, сопоставимой с GPT-4, но при этом быть более экономичными в использовании.

Команда GenAI включает в себя инженеров Azure, которые ранее работали над внедрением систем OpenAI в Microsoft, а также ведущих ИИ-исследователей из Microsoft Research.

Они разработали модель Phi, которая, несмотря на свои меньшие размеры, показывает впечатляющие результаты в задачах, сравнимых с GPT-4.