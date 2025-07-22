Microsoft создаст цифровую копию собора Нотр-Дам-де-Пари

Цифровая реплика послужит архивом архитектурных деталей здания и позволит виртуально посетить собор тем, кто не может приехать в Париж. Такой подход даст возможность сохранить в цифровом формате внешний вид и особенности Нотр-Дама-де-Пари на случай будущих изменений или повреждений.

Нотр-Дам-де-Пари стал символом Франции благодаря роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», опубликованному в 1831 году. Главный герой книги, Квазимодо, неоднократно появлялся в кино, мультфильмах и мюзиклах, что сделало собор еще более известным по всему миру.