Microsoft создаст ИИ для поиска и исправления ошибок в Windows 11

Согласно недавно опубликованному патенту, Microsoft планирует внедрить в Windows 11 систему на базе генеративного ИИ, способную анализировать программный код и определять ошибки при запуске приложений. Если программа выходит из строя, ИИ сможет объяснить пользователю причину сбоя и предложить возможные решения.

Эта технология будет особенно полезна разработчикам, но также сможет помочь и обычным пользователям. Например, если программа на Windows 11 вдруг перестанет работать, новая система сможет рассказать, что именно пошло не так, и предложить шаги для устранения проблемы. В некоторых случаях она даже сможет автоматически исправить ошибку.

Одним из аспектов разработки является возможность обновления кода прямо в процессе работы. В патенте Microsoft демонстрирует, как система анализирует программу, написанную на языке C#, выявляет ошибки, предлагает исправленный код и даже генерирует pull request для внесения изменений.

Помимо этого, Microsoft планирует расширить возможности Copilot, сделав его мультипользовательским. Это позволит нескольким пользователям одновременно взаимодействовать с ИИ в режиме реального времени, что особенно полезно для совместной работы над программами и устранения ошибок.