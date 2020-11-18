Microsoft создаст новый уровень защиты пользователей от вирусов и хакеров

Ожидается, что чип этот будет встроен прямо в процессор — для этого Microsoft прямо сейчас пытается договориться о сотрудничестве с такими производителями как Intel, AMD и Qualcomm, сообщает компания в своем официальном блоге. Что интересно, это не первый опыт Microsoft в создании подобного чипа — ранее она уже использовала схожее решение при проектировании собственных консолей линейки Xbox.

По словам представителей Microsoft, идея о разработке проекта Pluton возникла внутри компании после того, как Intel задумалась о переработке собственной архитектуры для лучшей защиты своих же процессоров. Это произошло после того, как специалисты производителя были оповещены о существовании уязвимостей Spectre и Meltdown, прикрыть которые обыкновенным программным апдейтом оказалось невозможным.