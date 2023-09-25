Microsoft, Tesla и Google вложат в технологическую индустрию Таиланда $5 млрд

Премьер-министр страны, Сеттха Тхависин, после участия в Генеральной ассамблее ООН, поделился новостью о том, что они ожидают инвестиций в размере не менее $5 млрд от таких гигантов, как Tesla, Google и Microsoft.

Согласно информации, полученной от Reuters, Тхависин провёл ряд переговоров с руководством вышеупомянутых компаний в Нью-Йорке. Отмечается, что Tesla намерена построить завод по производству электромобилей на территории Таиланда.

В свою очередь, Microsoft и Google планируют возвести центры обработки данных. Точные суммы инвестиций от каждой из компаний пока не раскрываются.

Эти денежные вложения могут стать значимым шагом для экономики Таиланда. Ожидается, что экономический рост страны составит 2,8% в текущем году, что на 0,6% меньше прогноза МВФ.