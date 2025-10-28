Microsoft уличили в сокрытии финансовых проблем OpenAI из-за страха «пузыря ИИ»

По данным Reuters, в отрасли растёт обеспокоенность тем, что «пузырь ИИ» может лопнуть — аналогично дотком-кризису 2000-х.

Эксперты отмечают, что OpenAI заключает многотриллионные контракты на вычислительные мощности, при этом остаётся неясно, как компания планирует их финансировать. Среди них — соглашение с Oracle на $300 млрд.

Ситуацию усугубляют «круговые инвестиции» между крупными игроками — например, возможное вложение NVIDIA в OpenAI на $100 млрд, что вызывает сомнения в реальном спросе.

Аналитики предупреждают: когда компании одновременно финансируют и зависят друг от друга, решения начинают приниматься не на основе рыночной логики, а для поддержания иллюзии роста.

При этом, по данным MIT, только 5% корпоративных ИИ-проектов приносят ощутимую пользу.

Microsoft остаётся крупнейшим бенефициаром ИИ-бумa, но именно её тесная связь с OpenAI делает компанию уязвимой в случае, если рынок осознает масштаб переоценки