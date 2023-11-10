Microsoft уличили в запрете на использование ChatGPT для сотрудников

Компания приняла решение запретить своим сотрудникам использование ChatGPT, популярного искусственного интеллекта, разработанного OpenAI. Это решение было обусловлено опасениями по поводу утечки конфиденциальной информации.

Microsoft, являясь крупнейшим инвестором OpenAI, вложила в компанию более $11 млрд и активно сотрудничает с ней.

Однако, несмотря на вложения и совместные проекты, компания рассматривает OpenAI как конкурента и предпочитает ограничить доступ своих сотрудников к внешним сервисам.

В качестве альтернативы, Microsoft рекомендует использовать собственный инструмент Bing Chat, который также основан на технологии больших языковых моделей от OpenAI. Bing Chat был запущен в феврале и доступен исключительно через браузер Microsoft Edge.