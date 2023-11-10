Microsoft уличили в запрете на использование ChatGPT для сотрудников

Microsoft уличили в запрете на использование ChatGPT для сотрудниковПараноя моя параноя
Microsoft накануне попала в новостные заголовки, но не по причине, которую можно было ожидали.
Компания приняла решение запретить своим сотрудникам использование ChatGPT, популярного искусственного интеллекта, разработанного OpenAI. Это решение было обусловлено опасениями по поводу утечки конфиденциальной информации.
Microsoft, являясь крупнейшим инвестором OpenAI, вложила в компанию более $11 млрд и активно сотрудничает с ней.
Однако, несмотря на вложения и совместные проекты, компания рассматривает OpenAI как конкурента и предпочитает ограничить доступ своих сотрудников к внешним сервисам.
В качестве альтернативы, Microsoft рекомендует использовать собственный инструмент Bing Chat, который также основан на технологии больших языковых моделей от OpenAI. Bing Chat был запущен в феврале и доступен исключительно через браузер Microsoft Edge.