Microsoft устроила розыгрыш лимитированных джойстиков Xbox

Выиграть можно будет сразу семь контроллеров, каждый из которых оформлен в стиле определенной франшизы разработчика Bethesda. В частности, геймпады стилизованы под следующие тайтлы: Fallout, Doom, Dishonored, Prey, The Elder Scrolls, Wolfenstein и The Evil Within.

Чтобы принять участие в конкурсе стоит лишь сделать репост соответствующей записи с официального аккаунта Xbox в Twitter, добавив хештег #XboxBethesdasweepstakes. Завершится конкурс 16 апреля, а победитель будет выбран рандомно. На данный момент неизвестно, будут ли продаваться такие джойстики в магазинах.