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Наука и технологии
Опубликовано 04 июня 2024, 18:00
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Microsoft уволит 1000 сотрудников, занимавшихся смешанной реальностью

Как водится, что-то оптимизируют
Стало известно, что компания Microsoft увольняет порядка 1000 человек. Это сотрудники, преимущественно занятые разработками в сфере смешанной реальности.
Microsoft уволит 1000 сотрудников, занимавшихся смешанной реальностью
© Tadas Sar / Unsplash

Косвенно увольнения были анонсированы в 2023 году, когда вендор заявил, что намерен внести изменения в архитектуру своей гарнитуры дополненной реальности HoloLens 2. Теперь же, уже фактические сокращения, затрагивают и отдел разработки Azure for Operators and Mission Engineering (разработка для операторов и миссий), также занимавшийся смешанной реальностью.

При этом Microsoft не намерена уходить из этой отрасли. Работа над заявленными устройствами и их продажи продолжатся.

«Организационные и кадровые перестройки являются необходимой и регулярной частью управления нашим бизнесом. Мы продолжим расставлять приоритеты и инвестировать в стратегические области роста для нашего будущего и в поддержку наших клиентов и партнёров», — заявил представитель Microsoft Крейг Чинкотта.