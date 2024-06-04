Microsoft уволит 1000 сотрудников, занимавшихся смешанной реальностью

Косвенно увольнения были анонсированы в 2023 году, когда вендор заявил, что намерен внести изменения в архитектуру своей гарнитуры дополненной реальности HoloLens 2. Теперь же, уже фактические сокращения, затрагивают и отдел разработки Azure for Operators and Mission Engineering (разработка для операторов и миссий), также занимавшийся смешанной реальностью.

При этом Microsoft не намерена уходить из этой отрасли. Работа над заявленными устройствами и их продажи продолжатся.

«Организационные и кадровые перестройки являются необходимой и регулярной частью управления нашим бизнесом. Мы продолжим расставлять приоритеты и инвестировать в стратегические области роста для нашего будущего и в поддержку наших клиентов и партнёров», — заявил представитель Microsoft Крейг Чинкотта.