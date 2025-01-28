Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok, сообщил Трамп

TikTok, популярный в США с 170 миллионами пользователей, оказался под угрозой блокировки после того, как вступил в силу закон, требующий от китайского владельца продать приложение из-за угрозы национальной безопасности. Однако перед введением закона в силу, 19 января, приложение было временно отключено. 20 января Трамп подписал указ, который отсрочил принятие решения по TikTok на 75 дней.

Трамп сообщил, что ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями и, скорее всего, в течение 30 дней будет принято решение о будущем TikTok. Ранее он заявлял, что готов рассмотреть возможность продажи приложения миллиардеру Илону Маску, но сам Маск не прокомментировал это предложение.

Кроме того, стартап Perplexity AI предложил объединиться с TikTok, предложив, что американское правительство получит до 50% новой компании. Это предложение также обсуждается, как сообщили источники.