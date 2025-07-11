Microsoft вложила $4 млрд в обучение 20 млн людей ИИ всего за год

Опубликовано 11 июля 2025, 08:191 мин.
Microsoft вложила $4 млрд в обучение 20 млн людей ИИ всего за годАмбициозно
Microsoft запустила масштабную инициативу Elevate и создала Институт экономики ИИ, направленные на подготовку людей к жизни и работе в эпоху искусственного интеллекта.
За два года компания уже вложила более $4 млрд в денежной форме и технологиях в поддержку школ, колледжей и некоммерческих организаций по всему миру.
Ключевая цель — обучить 20 млн человек востребованным ИИ-навыкам к 2026 году. Это станет возможным благодаря онлайн-академии Microsoft Elevate Academy, а также тесному сотрудничеству с LinkedIn, GitHub и общественными институтами.
Microsoft также заявила, что отныне объединяет все благотворительные и образовательные программы в рамках Elevate, чтобы эффективнее продвигать цифровое равенство.
Дополнительно создан новый исследовательский центр — AI Economy Institute. Его задача — изучение влияния ИИ на занятость и образование, а также поддержка ответственной политики в этой сфере.