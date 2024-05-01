Microsoft вложит 1.7 миллиарда долларов в облачные технологии Индонезии

Инвестиции направлены на обучение населения работе с ИИ, а также на поддержку растущего сообщества разработчиков программного обеспечения (ПО) страны. В Индонезии находится третье по величине сообщество разработчиков ПО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уступающее лишь Индии и Китаю.

По словам Наделла, искусственный интеллект нового поколения влияет на все сферы жизни и работы людей, в том числе и в Индонезии.

Ожидается, что развитие ИИ окажет существенное влияние на экономику региона. Исследование консалтинговой фирмы Kearney предполагает, что к 2030 году вклад ИИ в ВВП Юго-Восточной Азии может составить почти 1 триллион долларов США, из которых на долю Индонезии может приходиться 366 миллиардов долларов.

Инвестиции Microsoft включают обучение 840 000 человек работе с ИИ. Индонезия стремится стать одним из лидеров цифровой экономики к 2045 году, и поддержка IT-специалистов является важной частью этого плана.