Microsoft вложит 2,4 миллиарда долларов в центры обработки данных в Испании

Решение Microsoft следует за похожим объявлением Amazon в мае этого года. Тогда облачное подразделение Amazon заявило об инвестировании 15,7 миллиарда евро в расширение своих дата-центров в Арагоне.

Новый дата-центр Microsoft займет площадь 88 гектаров и, по оценкам компании, создаст более 2100 рабочих мест в сфере технологий в Арагоне к 2030 году.

В последние месяцы крупные технологические компании наращивают инвестиции в дата-центры, где размещаются серверы для хранения огромных объемов информации, используемой как компаниями, так и отдельными лицами.