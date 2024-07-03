Microsoft вложит 2,4 миллиарда долларов в центры обработки данных в Испании

Опубликовано 03 июля 2024, 22:13
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Microsoft вложит 2,4 миллиарда долларов в центры обработки данных в ИспанииПлощадью 88 гектаров
Microsoft объявил о строительстве огромного дата-центра на северо-востоке Испании за 2,2 миллиарда евро ($ 2,4 миллиарда долларов). Это очередная крупная инвестиция IT-гиганта в испанский регион Арагон. Ранее Microsoft заявлял о намерении вложить туда 6,7 миллиарда евро.
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Решение Microsoft следует за похожим объявлением Amazon в мае этого года. Тогда облачное подразделение Amazon заявило об инвестировании 15,7 миллиарда евро в расширение своих дата-центров в Арагоне.
Новый дата-центр Microsoft займет площадь 88 гектаров и, по оценкам компании, создаст более 2100 рабочих мест в сфере технологий в Арагоне к 2030 году.
В последние месяцы крупные технологические компании наращивают инвестиции в дата-центры, где размещаются серверы для хранения огромных объемов информации, используемой как компаниями, так и отдельными лицами.