Microsoft вложит $ 2.1 млрд в ИИ и облачные вычисления в Испании

Ранее Microsoft уже инвестировала в ИИ в Испании с открытием исследовательского центра в Барселоне в 2021 году, посвященного искусственному интеллекту, машинному обучению и глубокому обучению.

Компания также планирует развернуть три центра обработки данных в Мадриде и регионе Арагон. В настоящее время строятся центры в Мадриде совместно с Ferrovial, а затем следует развертывание в регионе Арагон на протяжении семи лет.