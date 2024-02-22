Microsoft вложит $ 2.1 млрд в ИИ и облачные вычисления в Испании

Опубликовано 22 февраля 2024, 22:32
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Microsoft вложит $ 2.1 млрд в ИИ и облачные вычисления в ИспанииВ ближайшие два года
Microsoft вложить $ 2.1 миллиарда в инфраструктуру облачных вычислений и искусственного интеллекта (ИИ) в Испании в ближайшие два года. Об этом заявил вице-президент и президент Microsoft Брэд Смит после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Наша инвестиция выходит далеко за пределы построения центров обработки данных; это свидетельство нашего 37-летнего обязательства перед Испанией, ее безопасностью и развитием, цифровой трансформацией правительства, бизнеса и населения.
Брэд Смит
Вице-президент и президент Microsoft
Ранее Microsoft уже инвестировала в ИИ в Испании с открытием исследовательского центра в Барселоне в 2021 году, посвященного искусственному интеллекту, машинному обучению и глубокому обучению.
Компания также планирует развернуть три центра обработки данных в Мадриде и регионе Арагон. В настоящее время строятся центры в Мадриде совместно с Ferrovial, а затем следует развертывание в регионе Арагон на протяжении семи лет.
Источник:Data Centre Dynamics
Автор:Булат Кармак
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