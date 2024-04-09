Microsoft вложит $2,9 млрд в новые дата-центры в Японии на фоне AI-бума

Первый транш пойдёт на новые исследования и реализацию программы переквалификации в области ИИ, в рамках которой за три года будет обучено 3 млн работников, чтобы создать в Токио новую лабораторию для исследований и разработок в области робототехники и ИИ.

Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит. По его словам, Американская технологическая группа объявит о своих инвестиционных планах в ближайшее время, поскольку премьер-министр Японии Фумио Кисида находится с визитом в США.

Microsoft оснастит новые дата-центры передовыми полупроводниками для работы ИИ, а также максимально быстрой обработки петабайт данных. Также строительство новых вычислительных центров обусловлено стремлением Японии не размещать данные своих граждан в зарубежных дата-центрах.