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Наука и технологии
Опубликовано 09 апреля 2024, 16:30
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Microsoft вложит $2,9 млрд в новые дата-центры в Японии на фоне AI-бума

Проект будет развёрнут в ближайшее время
Американская корпорация Microsoft намерена вложить порядка $2,9 млрд в развитие новейших центров обработки данных в восточной и западной Японии. Сначала деньги в размере 1,5 млрд иен ($9,9 млн) будут инвестированы в проект Microsoft Research Asia, который позднее выделит эти средства Токийскому университету.
Microsoft вложит $2,9 млрд в новые дата-центры в Японии на фоне AI-бума

© Ferra.ru

Первый транш пойдёт на новые исследования и реализацию программы переквалификации в области ИИ, в рамках которой за три года будет обучено 3 млн работников, чтобы создать в Токио новую лабораторию для исследований и разработок в области робототехники и ИИ.

Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит. По его словам, Американская технологическая группа объявит о своих инвестиционных планах в ближайшее время, поскольку премьер-министр Японии Фумио Кисида находится с визитом в США.

Microsoft оснастит новые дата-центры передовыми полупроводниками для работы ИИ, а также максимально быстрой обработки петабайт данных. Также строительство новых вычислительных центров обусловлено стремлением Японии не размещать данные своих граждан в зарубежных дата-центрах.