Microsoft вложит $400 млн в Швейцарию ради ИИ

Компания планирует направить средства на расширение четырех своих дата-центров, расположенных вблизи Женевы и Цюриха. Это делается на фоне растущего спроса на ИИ-сервисы и облачные решения внутри страны. Microsoft подчеркивает, что такая модернизация позволит обеспечивать хранение данных исключительно на территории Швейцарии — что критически важно для финансовых учреждений, органов власти и медицинского сектора.

В компании заявили, что этот шаг направлен не только на улучшение технической базы, но и на развитие партнерских связей с малыми и средними предприятиями. Также Microsoft собирается усилить образовательные программы, чтобы помочь жителям страны освоить цифровые инструменты и технологии искусственного интеллекта.