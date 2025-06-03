Microsoft вложит $400 млн в Швейцарию ради ИИ

Опубликовано 03 июня 2025, 05:151 мин.
Microsoft вложит $400 млн в Швейцарию ради ИИСредства пойдут на развитие инфраструктуры
Microsoft объявила о крупном инвестиционном проекте в Швейцарии — компания вложит 400 миллионов долларов в развитие инфраструктуры для облачных вычислений и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом стало известно на встрече в Берне, где присутствовали министр экономики Швейцарии Ги Пармелен и вице-председатель Microsoft Брэд Смит.
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Компания планирует направить средства на расширение четырех своих дата-центров, расположенных вблизи Женевы и Цюриха. Это делается на фоне растущего спроса на ИИ-сервисы и облачные решения внутри страны. Microsoft подчеркивает, что такая модернизация позволит обеспечивать хранение данных исключительно на территории Швейцарии — что критически важно для финансовых учреждений, органов власти и медицинского сектора.
В компании заявили, что этот шаг направлен не только на улучшение технической базы, но и на развитие партнерских связей с малыми и средними предприятиями. Также Microsoft собирается усилить образовательные программы, чтобы помочь жителям страны освоить цифровые инструменты и технологии искусственного интеллекта.