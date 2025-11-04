Microsoft вложит $8 млрд в развитие ИИ в ОАЭ

Опубликовано 04 ноября 2025, 12:001 мин.
Microsoft вложит $8 млрд в развитие ИИ в ОАЭИнвестиции направят на облачные технологии и чипы
Microsoft объявила о планах инвестировать почти 8 миллиардов долларов в развитие технологической инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах до 2029 года. Эти средства будут направлены на расширение дата-центров, развитие облачных сервисов и создание новых рабочих мест.
Значительная часть инвестиций, более 5,5 миллиардов долларов, пойдет на строительство облачной и ИИ-инфраструктуры в период с 2026 по 2029 год. Дополнительные 2,4 миллиарда предусмотрены на операционные расходы и найм местных специалистов.
Особое внимание уделяется расширению парка графических процессоров Nvidia. Компания планирует утроить количество продвинутых чипов в ОАЭ. Компания получила разрешения правительства США на поставку чипов в страну, что позволяет ей использовать до 60 400 единиц оборудования.