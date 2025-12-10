Наука и технологии
Опубликовано 10 декабря 2025, 15:00
1 мин.

Microsoft вложит в развитие ИИ и облачных технологий в Индии 17,5 млрд долларов

Это крупнейшая инвестиция компании в Азии
Microsoft объявила о планах инвестировать 17,5 миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта (ИИ) и облачных технологий в Индии. Заявление об этом сделал генеральный директор Сатья Наделла после встречи с премьер-министром Нарендрой Моди.
Microsoft вложит в развитие ИИ и облачных технологий в Индии 17,5 млрд долларов

© Ferra.ru

Инвестиции, рассчитанные на четыре года, станут самыми крупными для Microsoft в Азии. Они будут сосредоточены на трех направлениях: создание инфраструктуры, развитие навыков и обеспечение технологического суверенитета страны в сфере ИИ.

Индия с ее населением в 1,45 миллиарда человек привлекает все больше внимания мировых лидеров в области искусственного интеллекта. Страна рассматривается как важный рынок, источник квалифицированных кадров и данных. Ранее свои визиты в Индию анонсировали руководители Nvidia и Google DeepMind.

В рамках новой инициативы Microsoft также намерена предоставить индийским студентам бесплатный доступ к своему ИИ-ассистенту Copilot. Один из ключевых проектов — запуск в Хайдарабаде к середине 2026 года крупнейшего в Индии региона облачной инфраструктуры.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
Теги:
#индия
,
#технологии
,
#Microsoft