Microsoft вложит в технологическую помощь Украине $100 млн

Как отмечается, поддержка заключается в бесплатном обслуживании всех продуктов компании, которыми пользуются как госорганы и учреждения, операторы критических объектов, так и обычные граждане.

Главной целью поддержки является обслуживание Microsoft Cloud. Срок такой помощи — до конца 2023 года.

Также представители Microsoft сообщили, что уже выделили Украине $400 млн.

«Дальнейшая защита Украины частично зависит от цифрового альянса стран, компаний и некоммерческих организаций. Размещая цифровую инфраструктуру в общедоступном облаке, Microsoft и другие компании поддерживают критически важные украинские службы через центры обработки данных во всей Европе», — заявили в Microsoft.