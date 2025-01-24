Microsoft вложится в восстановление лесов Амазонии

Проект восстановления экосистем включает в себя приобретение земель, ранее использовавшихся для сельского хозяйства и скотоводства, на которых будут высаживаться местные деревья. Реализация таких проектов осуществляется за счет углеродных кредитов и продажи древесины. В настоящее время оценочная стоимость сделки составляет около 200 миллионов долларов.

Этот шаг является частью усилий Microsoft по достижению экологической устойчивости. С учетом того, что дата-центры компании продолжают получать энергию от традиционных источников, таких как уголь и нефть, она активно инвестирует в проекты, которые способствуют сокращению углеродных выбросов. Для этого Microsoft закупает углеродные кредиты, которые символизируют тонну углекислого газа, удаленную из атмосферы.

Важно отметить, что рынок углеродных кредитов сталкивается с рядом проблем, включая вопросы проверки каждого удаления углерода. Однако соглашение Microsoft с Re. green предоставляет надежную модель для борьбы с изменением климата и поддерживает устойчивое развитие экосистем в одном из самых природных регионов мира.