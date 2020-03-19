Microsoft внедрила искусственный интеллект в управление дронами

Планируется, что в дальнейшем благодаря данному нововведению дроны смогут помогать людям во время поисково-спасательных операций. Для обучения нейросети, к слову, специалисты использовали специальный симулятор — именно данный аспект позволил искусственному интеллекту благополучно ориентироваться в условиях реального мира.

”Мы хотели подтолкнуть современные технологии, чтобы приблизиться к способности человека интерпретировать подсказки из окружающей среды, адаптироваться к трудным условиям и работать автономно. Мы изучили, что требуется для создания автономных систем, которые могли бы полностью заменить человека”, — рассказали разработчики из Microsoft.