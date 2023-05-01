Microsoft внедрила свой ИИ в смартфоны Samsung Galaxy через встроенную клавиатуру SwiftKey

Всё дело в том, что устройства линейки работают под управлением собственного лаунчера One UI на базе Android. И в него уже интегрирована клавиатура SwiftKey.

Таким образом, Bing AI становится доступным для пользователей Samsung Galaxy по умолчанию. Microsoft объявила об обновлении SwiftKey на своей странице в Twitter, отметив, что новая версия 9.10.11.10 будет доступна пользователям Samsung в ближайшие дни.