Microsoft внедрила свой ИИ в смартфоны Samsung Galaxy через встроенную клавиатуру SwiftKey

Microsoft внедрила свой ИИ в смартфоны Samsung Galaxy через встроенную клавиатуру SwiftKeyХитро, ничего не скажешь
SwiftKey, популярная клавиатура для смартфонов, недавно получила интеграцию с искусственным интеллектом Bing от Microsoft. А это значит, что технология теперь доступна для пользователей Samsung Galaxy.
Всё дело в том, что устройства линейки работают под управлением собственного лаунчера One UI на базе Android. И в него уже интегрирована клавиатура SwiftKey.
Таким образом, Bing AI становится доступным для пользователей Samsung Galaxy по умолчанию. Microsoft объявила об обновлении SwiftKey на своей странице в Twitter, отметив, что новая версия 9.10.11.10 будет доступна пользователям Samsung в ближайшие дни.
Пользователи смартфонов Galaxy, которые не хотят использовать Bing AI в своей клавиатуре, могут вместо этого использовать стандартную клавиатуру Samsung Keyboard.
Что интересно, ранее в Сети уже всплывали слухи, согласно которым Samsung рассматривает возможность замены поисковика Google на Bing в рамках сделки стоимостью $3 млрд.