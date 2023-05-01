Наука и технологии
23:33, 01 мая 2023
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Microsoft внедрила свой ИИ в смартфоны Samsung Galaxy через встроенную клавиатуру SwiftKey

Хитро, ничего не скажешь

SwiftKey, популярная клавиатура для смартфонов, недавно получила интеграцию с искусственным интеллектом Bing от Microsoft. А это значит, что технология теперь доступна для пользователей Samsung Galaxy.

Всё дело в том, что устройства линейки работают под управлением собственного лаунчера One UI на базе Android. И в него уже интегрирована клавиатура SwiftKey.

Таким образом, Bing AI становится доступным для пользователей Samsung Galaxy по умолчанию. Microsoft объявила об обновлении SwiftKey на своей странице в Twitter, отметив, что новая версия 9.10.11.10 будет доступна пользователям Samsung в ближайшие дни.

Microsoft внедрила свой ИИ в смартфоны Samsung Galaxy через встроенную клавиатуру SwiftKey
The Verge

Пользователи смартфонов Galaxy, которые не хотят использовать Bing AI в своей клавиатуре, могут вместо этого использовать стандартную клавиатуру Samsung Keyboard.

Что интересно, ранее в Сети уже всплывали слухи, согласно которым Samsung рассматривает возможность замены поисковика Google на Bing в рамках сделки стоимостью $3 млрд.

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