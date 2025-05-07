Microsoft внедрит ИИ-ассистента для настройки Windows 11

Новый ИИ агент будет доступен в верхней части окна приложения «Настройки». Он поможет пользователям не только настроить параметры, но и устранять неполадки, отвечая на вопросы и предлагая решения. Пользователи смогут предоставить ИИ разрешение на изменение настроек без их непосредственного участия.

Изначально новая функция появится у участников программы Windows Insider, использующих ПК на базе Snapdragon. Позднее обновление будет доступно и для пользователей обычных ПК с процессорами x86, однако точные сроки официального релиза пока не сообщены.

Microsoft также анонсировала другие улучшения для Windows 11, связанные с ИИ. В приложении «Фото» появятся новые инструменты для настройки освещения, а в инструменте «Ножницы» улучшат обрезку изображений и добавят возможность извлекать текст с фото и скриншотов.