Microsoft внедрит ИИ-ассистента в панели задач Windows 11

Новый ассистент будет основываться на уже существующей функции Click To Do. Сейчас она позволяет, удерживая клавишу Windows, дать системе проанализировать экран и выделить полезный текст или изображения. Аналогичная технология есть у Google в инструменте Circle to Search. Если Microsoft добавит для неё отдельную кнопку в панели задач, доступ к возможностям станет быстрее, а выполнение задач вроде перевода, суммирования текста или распознавания изображений — удобнее.

В Windows 11 уже встроен Copilot, но размещение ИИ прямо в панели задач сделает взаимодействие более непрерывным и интегрированным. Это соответствует стратегии компании по развитию Copilot+ и подходу, при котором операционная система действует как активный помощник.