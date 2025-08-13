Microsoft внедрит ИИ-ассистента в панели задач Windows 11

Опубликовано 13 августа 2025, 22:431 мин.
Microsoft внедрит ИИ-ассистента в панели задач Windows 11Функция может стать частью стратегии Copilot+
Microsoft изучает возможность добавить в панель задач Windows 11 новый инструмент под названием «agentic companions». Это помощник на базе искусственного интеллекта (ИИ), встроенный напрямую в интерфейс, который сможет давать подсказки и помогать пользователю без запуска отдельных приложений. Первые упоминания о функции нашли в тестовых сборках системы, но позже их убрали, вероятно, чтобы скрыть разработку до официального анонса.
Новый ассистент будет основываться на уже существующей функции Click To Do. Сейчас она позволяет, удерживая клавишу Windows, дать системе проанализировать экран и выделить полезный текст или изображения. Аналогичная технология есть у Google в инструменте Circle to Search. Если Microsoft добавит для неё отдельную кнопку в панели задач, доступ к возможностям станет быстрее, а выполнение задач вроде перевода, суммирования текста или распознавания изображений — удобнее.
В Windows 11 уже встроен Copilot, но размещение ИИ прямо в панели задач сделает взаимодействие более непрерывным и интегрированным. Это соответствует стратегии компании по развитию Copilot+ и подходу, при котором операционная система действует как активный помощник.