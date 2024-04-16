Microsoft внедрит облако Azure в ведущего разработчика ИИ в ОАЭ

Microsoft внедрит в структуру G42 облачную систему Azure, которая по логике сделки должна стать основой «для разработки и развёртывания продуктов ИИ». К тому же обе стороны вложат по $1 млрд в фонд поддержки разработчиков ИИ. Планируется и тесное сотрудничество в сфере строительства крупных дата-центров.

В счёт инвестиций президент Microsoft Брэд Смит получит миноритарную долю и место в совете директоров G42.