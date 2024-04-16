Microsoft внедрит облако Azure в ведущего разработчика ИИ в ОАЭ

Опубликовано 16 апреля 2024, 18:00
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Microsoft внедрит облако Azure в ведущего разработчика ИИ в ОАЭИнвестор получит и место в совете директоров
Microsoft инвестирует $1,5 млрд в компанию G42 — разработчика технологий ИИ из ОАЭ. Владелец компании — советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бен Заид ан-Нахайян.
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Microsoft внедрит в структуру G42 облачную систему Azure, которая по логике сделки должна стать основой «для разработки и развёртывания продуктов ИИ». К тому же обе стороны вложат по $1 млрд в фонд поддержки разработчиков ИИ. Планируется и тесное сотрудничество в сфере строительства крупных дата-центров.
В счёт инвестиций президент Microsoft Брэд Смит получит миноритарную долю и место в совете директоров G42.