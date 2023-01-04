Microsoft внедрит возможности ИИ ChatGPT в свой поисковик для противостояния Google Поиску

Microsoft внедрит возможности ИИ ChatGPT в свой поисковик для противостояния Google ПоискуНамечается зрелищное противостояние
Согласно сообщению наших коллег из The Information, компания Microsoft планирует запустить версию поисковой системы Bing, использующую искусственный интеллект (ИИ), стоящий за ChatGPT.
Фото: Reuters
Таким образом редмондский гигант хочет улучшить качество предлагаемых её поисковиком ответов. К слову, здесь нечему удивляться — инвестиции Microsoft в OpenAI в 2019 году включали в том числе и соглашение о включении аспектов GPT в Bing.
Ожидается, что новая версия Bing будет предлагать пользователям полные предложения с указанием источника информации, а не только фрагменты или списки ссылок. Её запуск запланирован на март 2023 года.
Отметим, что Google имеет собственное ИИ-подразделение — DeepMind. Недавно оно опубликовало результат своей свежей разработки — нейросеть AlphaCode, способную лишить работы множество программистов начального и среднего уровней.