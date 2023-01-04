Microsoft внедрит возможности ИИ ChatGPT в свой поисковик для противостояния Google Поиску

Таким образом редмондский гигант хочет улучшить качество предлагаемых её поисковиком ответов. К слову, здесь нечему удивляться — инвестиции Microsoft в OpenAI в 2019 году включали в том числе и соглашение о включении аспектов GPT в Bing.

Ожидается, что новая версия Bing будет предлагать пользователям полные предложения с указанием источника информации, а не только фрагменты или списки ссылок. Её запуск запланирован на март 2023 года.

Отметим, что Google имеет собственное ИИ-подразделение — DeepMind. Недавно оно опубликовало результат своей свежей разработки — нейросеть AlphaCode, способную лишить работы множество программистов начального и среднего уровней.