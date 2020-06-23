Наука и технологии
Сегодня 13:08
Microsoft внезапно объявила о закрытии собственного конкурента Twitch
Таким образом, Ninja вновь сможет вернуться туда, где и получил свою популярность
Совсем недавно Microsoft начала рекламную кампанию по популяризации собственного стримингового сервиса Mixer, а уже сегодня компания внезапно объявила о закрытии собственного конкурента Twitch.
Самое интересное, что ориентировочно сервис прекратит свое существование уже совсем скоро - начиная с 22 июня 2020 года. В дальнейшем сегмент стриминга компания намерена совместно с Facebook Gaming, а главные звезды закрываемой платформы получат полную свободу, в связи с чем будут освобождены от имевшихся ранее обязательств перед Microsoft. Таким образом, тот же стример Ninja сможет вернуться на Twitch, где он и начинал свою карьеру.
Напомним, что Microsoft Mixer начал свое существование под названием Beam в далеком 2016 году. Практически сразу проект был выкуплен технологическим гигантом, а в 2017 году случился ребрендинг, в результате которого мир увидел более привычное название сервиса.