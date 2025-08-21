Наука и технологии
Опубликовано 21 августа 2025, 19:46
1 мин.

Microsoft внезапно отложила внедрение в Teams распознавание экрана ИИ Copilot

Причины неизвестны
Портал Neowin сообщает, что Microsoft по каким-то причинам сняла (или заморозила) с разработки распознавание экрана ИИ-системой Copilot при использовании сервиса Teams. Функция должна была помогать ИИ-помощнику лучше понимать, что происходит на экране во время видеозвонков в Teams. Это должно было сделать ответы и советы Copilot более точными.
© Ed Hardie / Unsplash

Недавно Microsoft обновила информацию об этой функции Copilot в своём плане развития. Теперь компания не может запустить эту функцию в ближайшее время. Разработчики извинились перед пользователями и перенесли запуск на август 2026 года. Примечательно, что эта функция в духе «понимающего ИИ», над которым кипит работа и о котором много раз за последнее время говорили менеджеры Microsoft.

Тем не менее, причины такого решения пока неизвестны. По словам обозревателей, возможно, это связано с вопросами безопасности: в компании могут не хотеть, чтобы Copilot имел доступ ко всему, что происходит на экране, даже если это улучшит его работу.

Отмечается, что похожая функция уже реализована в тестовых версиях Windows 11. Она называется Copilot Vision и позволяет Copilot видеть рабочий стол в реальном времени. Но это другая функция. Вы можете запустить ее через приложение Copilot.