Microsoft впервые обогнала Apple по рыночной стоимости, но ненадолго

15:45, 12 января 2024
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Microsoft впервые обогнала Apple по рыночной стоимости, но ненадолгоВпервые такой скачок Microsoft произошёл в 2021 году во время пандемии
Компания Microsoft впервые с 2021 года снова некоторое время стоила дороже, чем Apple. Капитализация обоих техногигантов составляет чуть меньше $3 трлн.
Последние торги на бирже Nasdaq продемонстрировали удешевление акций Apple на 0,3% и подорожание Microsoft — на 1,5%. Стоимость Microsoft ненадолго составила $2,88 трлн, чуть выше капитализации Apple — $2,87 трлн.
Первенство Microsoft длилось недолго, в настоящее время стоимость Apple на $36 млн выше, чем Microsoft. В первый раз гонку по капитализации Microsoft выиграла у Apple в 2021 году на фоне пандемии коронавируса из-за опасения срыва поставок.
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