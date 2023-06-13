Microsoft встревожилась из-за использования ChatGPT врачами для сообщения пациентам плохих новостей

Так, одним из преимуществ использования сервиса является возможность объяснения сложных медицинских понятий простым языком, избавленным от жаргона, что может помочь пациентам лучше понять информацию.

Однако, некоторые эксперты опасаются, что замена человеческой эмоциональной составляющей такими инструментами может негативно повлиять на пациентов. Особенно это касается тех случаев, когда речь идёт о проявлении сочувствия.

В том числе врачи используют ChatGPT для сообщения плохих новостей пациентам. И это вызывает отдельные вопросы как у обычных пациентов, так и у экспертов. Например, в Microsoft выразили обеспокоенность подобным подходом медицинских работников.

Таким образом, использование чат-ботов в медицине вызывает сложные этические вопросы, над которыми следует работать в будущем, чтобы найти правильный баланс между использованием технологий и сохранением человеческого аспекта во врачебной практике.