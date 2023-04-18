Microsoft втайне работает над собственным ИИ-процессором ради независимости от NVIDIA

В стенах компании работа над новым проектом началась ещё в 2019 году. Ожидается, что в случае успешного создания ИИ-ориентированного SoC, Microsoft сможет заметно снизить зависимость от дорогостоящих чипов NVIDIA.

По данным The Information, некоторые сотрудники Microsoft и OpenAI уже имеют доступ к этим чипам для тестирования.

Стоит отметить, что на сегодняшний день NVIDIA является основным поставщиком ИИ-чипов для серверов и многие компании соревнуются в их приобретении.

Ожидается, что OpenAI понадобится более 30 000 GPU A100 от NVIDIA для коммерциализации ChatGPT. Спрос на высококачественные чипы достигли такого уровня, что последние модели GPU H100 от NVIDIA продаются на eBay за сумму свыше 40 000 долларов.

Что интересно, эксперты утверждают — собственные ИИ-чипы Microsoft не являются прямой заменой для сторонних процессоров. Но они могут существенно сократить затраты на расширение ИИ-функций в Bing, Office, GitHub и других продуктах редмондцев.