Microsoft выиграла апелляцию по делу о покупке Activision Blizzard

Суд поддержал решение нижестоящего суда, который пришел к выводу, что FTC не смогла доказать, что слияние Microsoft и Activision приведет к значительному ограничению конкуренции на рынке. Апелляционная коллегия из трех судей единогласно признала, что первоначальное решение было правильным, и FTC не предоставила достаточно доказательств для временной приостановки сделки.

FTC подала иск против Microsoft в 2022 году, утверждая, что покупка Activision Blizzard нарушит антимонопольные законы, так как позволит Microsoft доминировать на рынке видеоигр, включая консоли Xbox и облачные сервисы. Однако суд отклонил эти доводы.

Сделка с Activision Blizzard стала крупнейшей в истории игровой индустрии. Несмотря на ее успешное завершение в 2023 году, сделка столкнулась с вниманием регулирующих органов в Великобритании и других странах. Теперь FTC продолжит свои усилия по обжалованию сделки в других формах.