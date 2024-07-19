Microsoft выпустила бесплатное ИИ-приложение для генерации картинок по тексту

Опубликовано 19 июля 2024, 05:21
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Microsoft выпустила бесплатное ИИ-приложение для генерации картинок по текстуКак на ПК, так и на мобильных устройствах
Microsoft выпустила бесплатное приложение Designer, которое позволяет создавать изображения на основе текстовых описаний.
С его помощью пользователи могут легко генерировать открытки, аватары, коллажи и другие графические материалы.
Приложение доступно в веб-версии и поддерживает более 80 языков, что делает его удобным для пользователей по всему миру.
Designer интегрирован в Microsoft Photos. А это значит, что редактировать изображения можно непосредственно в приложении. Кроме того, в ближайшее время будет добавлена возможность изменения фона на фотографиях.
Приложение доступно на Windows, iOS и Android.
Отметим, что подобные функции не так давно представила и Samsung, одновременно с анонсом линейки Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6.