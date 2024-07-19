Microsoft выпустила бесплатное ИИ-приложение для генерации картинок по тексту

С его помощью пользователи могут легко генерировать открытки, аватары, коллажи и другие графические материалы.

Приложение доступно в веб-версии и поддерживает более 80 языков, что делает его удобным для пользователей по всему миру.

Designer интегрирован в Microsoft Photos. А это значит, что редактировать изображения можно непосредственно в приложении. Кроме того, в ближайшее время будет добавлена возможность изменения фона на фотографиях.