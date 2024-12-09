Наука и технологии
Опубликовано 09 декабря 2024, 07:15
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Microsoft выпустила бесплатный ИИ для создания 3D-моделей из фото

Создание игр еще никогда не было столь простым
Microsoft представила нейросеть TRELLIS, которая позволяет бесплатно создавать 3D-модели на основе фотографий.
Microsoft выпустила бесплатный ИИ для создания 3D-моделей из фото
© GitHub

Сервис работает прямо в браузере и не требует установки дополнительных программ.

TRELLIS выделяет объекты из изображений и самостоятельно дорисовывает недостающие элементы. Генерация одной модели занимает 1-2 минуты, а готовые 3D-объекты можно скачать в формате GLB без водяных знаков и использовать, например, в Blender.

Кроме того, TRELLIS поддерживает создание объемных моделей по текстовому описанию. Однако эта функция пока недоступна в тестовой версии.

Благодаря высокой скорости работы и открытым возможностям использования, инструмент может быть полезен для разработчиков игр и дизайнеров, создающих 3D-контент.

Microsoft делает акцент на простоте и доступности новой технологии.

Источник:GitHub
Автор:Булат Кармак
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