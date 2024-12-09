Microsoft выпустила бесплатный ИИ для создания 3D-моделей из фото

Сервис работает прямо в браузере и не требует установки дополнительных программ.

TRELLIS выделяет объекты из изображений и самостоятельно дорисовывает недостающие элементы. Генерация одной модели занимает 1-2 минуты, а готовые 3D-объекты можно скачать в формате GLB без водяных знаков и использовать, например, в Blender.

Кроме того, TRELLIS поддерживает создание объемных моделей по текстовому описанию. Однако эта функция пока недоступна в тестовой версии.

Благодаря высокой скорости работы и открытым возможностям использования, инструмент может быть полезен для разработчиков игр и дизайнеров, создающих 3D-контент.

Microsoft делает акцент на простоте и доступности новой технологии.