Microsoft выпустила контроллер для Android-смартфонов в "стиле" Nintendo

Называется новый контроллер Microsoft крайне запутанно - “8BitDo Sn30 Pro для облачных игр Xbox на Android”, а для подключения к устройству использует bluetooth-соединение. Благодаря этому, к слову, его можно будет использовать и при игре через Google Stadia или GeForce Now. Прямо сейчас геймпад можно заказать на Amazon по цене в 44,95 долларов. Официальный запуск состоится чуть позже, 21 сентября 2020 года.