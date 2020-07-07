Наука и технологии
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Microsoft выпустила контроллер для Android-смартфонов в "стиле" Nintendo
Удивительно, что не для Xbox One или грядущей Xbox Series X
Как стало известно, Microsoft выпустила новый контроллер, причем не для собственной консоли Xbox, а для Android-смартфонов. Выполнено устройство в "стиле" геймпада Nintendo.
Своим внешним видом новое устройство напоминает контроллер для консоли SNES, при этом его разработкой Microsoft занималась в сотрудничестве с компанией 8BitDo. Последняя, к слову, крайне известна высококачественными беспроводными контроллерами для мобильных устройств и портативной Nintendo Switch.
Называется новый контроллер Microsoft крайне запутанно - “8BitDo Sn30 Pro для облачных игр Xbox на Android”, а для подключения к устройству использует bluetooth-соединение. Благодаря этому, к слову, его можно будет использовать и при игре через Google Stadia или GeForce Now. Прямо сейчас геймпад можно заказать на Amazon по цене в 44,95 долларов. Официальный запуск состоится чуть позже, 21 сентября 2020 года.