Microsoft выпустила недорогой мини-холодильник в дизайне Xbox Series X

Microsoft выпустила недорогой мини-холодильник в дизайне Xbox Series XВсем бы быть такими внимательными к просьбам фанатов
Но пользователям понравилось то, каким получился девайс. В результате они начали массово просить у редмондцев выпустить серийную версию устройства.
Компания услышала своих фанатов и уже весной этого года директор по маркетингу Xbox Аарон Гринберг пообещал, что Microsoft выпустит мини-холодильник в стиле Xbox Series X. И вот, наконец-то, IT-гигант выполнил своё обещание.
Предзаказы на устройство стартуют уже с 19 октября. Правда, пока что речь идёт о нескольких регионах: США, Великобритании, Канаде и Европе. Цена холодильника достаточно низкая — 100 долларов или около 7 тыс рублей. Старт открытых продаж намечен на декабрь 2021 года.
Сообщается, что в холодильник можно будет поместить до 10 банок по 0,3 л с напитками, а на двух полках на дверце — разместить закуски. Заряжаться устройство будет через USB-порт на передней панели.