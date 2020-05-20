Microsoft выпустила новую командную строку для Windows с поддержкой эмодзи и видеоускорения

Прямо сейчас Terminal 1.0 можно скачать либо с официального магазина компании Microsoft Store, либо с GitHub. Начиная же с июля текущего года новая командная строка начнет получать ежемесячные обновления.

Что интересно, Microsoft сумела реализовать уже в первой версии Terminal все то, что было обещано еще в рамках Microsoft Build 2019. Речь идет о вкладках, возможности выводить окна друг возле друга, поддержке эмодзи и рендеринга текста при помощи видеоускорителя. Помимо этого, теперь в командной строке можно менять фон, причем в качестве файлов для этого дела использовать полноценные GIF-анимации!

В общем-то, создатели Windows в очередной раз показали, что несмотря на кажущийся застой в индустрии настольных операционных систем, компания способна удивлять за счет новых продуктов.