Наука и технологии
Сегодня 13:15
Microsoft выпустила свежее обновление для "заброшенной" Windows 7
Напомним, что компания перестала поддерживать операционную систему еще в январе
Напомним, что еще в середине января текущего года Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7. Сейчас же, неожиданно для всех, американская компания, впервые за несколько месяцев, выпустила свежее обновление для “заброшенной” операционной системы.
Выяснилось, что данное обновление обусловлено тем, что представители корпорации Microsoft решили дать пользователям Windows 7 возможность пользоваться фирменным браузером Edge, работающим на движке Chromium. Так, устанавливая новое обновление KB4567409, пользователи автоматически загрузят в систему и Microsoft Edge.
Стоит отметить, обновленный браузер не сможет заменить Internet Explorer. Кроме того, в отличии от Windows 10, пользователи Windows 7 смогут пропустить данное обновление с автоматической загрузкой Edge, поскольку оно не является обновлением безопасности.