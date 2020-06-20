Microsoft выпустила свежее обновление для "заброшенной" Windows 7

Выяснилось, что данное обновление обусловлено тем, что представители корпорации Microsoft решили дать пользователям Windows 7 возможность пользоваться фирменным браузером Edge, работающим на движке Chromium. Так, устанавливая новое обновление KB4567409, пользователи автоматически загрузят в систему и Microsoft Edge.

Стоит отметить, обновленный браузер не сможет заменить Internet Explorer. Кроме того, в отличии от Windows 10, пользователи Windows 7 смогут пропустить данное обновление с автоматической загрузкой Edge, поскольку оно не является обновлением безопасности.