Microsoft выпустила видео с демонстрацией нового меню "Пуск" и "Проводника" для Windows 10

Так, если посмотреть видео, можно понять, что Microsoft занимается не только “перерисовкой” иконок, но также переосмысливает внешний вид множества элементов. Чего только стоит меню “Пуск”, которое явно следует фирменному дизайну компании Fluent Design. Также и новый “Проводник” больше напоминает таковой в macOS, чем в том же Windows 7 и Windows 10 более старых редакций.