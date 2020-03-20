Наука и технологии
Сегодня 14:15
Microsoft выпустила видео с демонстрацией нового меню "Пуск" и "Проводника" для Windows 10
Выглядит обновление, конечно, очень стильно
Уже долгое время по сети ходят те или иные слухи, касающиеся нового интерфейса Windows 10. Сейчас же сама Microsoft выпустила видео с демонстрацией нового меню “Пуск” и “Проводника”, которые сперва появятся на Windows 10X, а затем и на полноценной настольной Windows 10.
Так, если посмотреть видео, можно понять, что Microsoft занимается не только “перерисовкой” иконок, но также переосмысливает внешний вид множества элементов. Чего только стоит меню “Пуск”, которое явно следует фирменному дизайну компании Fluent Design. Также и новый “Проводник” больше напоминает таковой в macOS, чем в том же Windows 7 и Windows 10 более старых редакций.
До сих пор неизвестно, когда точно подобные нововведения придут на Windows 10, но, судя по последним утечкам, та же Windows 10X должна получить полноценную демонстрацию уже 30 марта текущего года.
Новое оформление Windows