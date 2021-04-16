Microsoft выпустила внезапное обновление для «заброшенной» Windows 7

В свежий апдейт вошли не только минорные улучшения, но и полноценные патчи безопасности, пишет Softpedia. Так, например, компания устранила часть ошибок в системе, такое как неверное отображение времени в часовом поясе Волгограда.

Вместе с тем обновление исправило и ошибки, в результате которых пользователи платных корпоративных версий Windows 7 не могли загрузить и установить накопительные апдейты. Что интересно, обновление будет доступно лишь корпоративным пользователям Windows 7, которые по определённым причинам не в состоянии перейти на Windows 10.