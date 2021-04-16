Наука и технологии
Сегодня в 12:15
Microsoft выпустила внезапное обновление для «заброшенной» Windows 7
Которое исправило пусть и мелкие, но всё же ошибки
Несмотря на то, что Microsoft прекратила официальную поддержку Windows 7, «заброшенная» операционная система всё получила ещё одно внезапное обновление под названием KB5001335.
В свежий апдейт вошли не только минорные улучшения, но и полноценные патчи безопасности, пишет Softpedia. Так, например, компания устранила часть ошибок в системе, такое как неверное отображение времени в часовом поясе Волгограда.
Вместе с тем обновление исправило и ошибки, в результате которых пользователи платных корпоративных версий Windows 7 не могли загрузить и установить накопительные апдейты. Что интересно, обновление будет доступно лишь корпоративным пользователям Windows 7, которые по определённым причинам не в состоянии перейти на Windows 10.