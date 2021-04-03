Microsoft выпустит холодильник в форме консоли Xbox Series X

Так, 1 апреля на странице Twitter Marketing был {проведен](https://twitter.com/TwitterMktg/status/1377622224610467847) опрос с целью узнать, какие производители публикуют лучшие твиты. Причем данный опрос был проведен в рамках конкурса “Лучший из твитов” и был финальным. Соревновались между собой Skittles и Xbox. Представитель последней, а именно руководитель маркетингового отдела Xbox Аарон Гринберг, сообщил, что в случае выигрыша компания представит мини-холодильники в форме Xbox Series X.

В конечном итоге Xbox выиграла, а Гринберг не отказался от своих слов и отметил серьезность намерений.

”Мы будем двигаться вперёд в выполнении нашего обещания воплотить в реальности эти мини-холодильники Xbox Series X”, - сообщил он, добавив, что первый экземпляр холодильника заполнят играми и подарят Skittles для демонстрации спортивного духа.