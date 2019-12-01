Microsoft выпустит собственную "умную" колонку с фирменным голосовым ассистентом

Так, в патенте под названием “Высокоэффективный динамик с мультимагнитной структурой” указано, что корпус новой колонки будет выполнен в цилиндрическим форм-факторе. Отмечается, что ключевой особенностью устройства станет его высокая энергоэффективность, а также качественное звучание. Согласно документу, это будет достигнуто путем разработки уникальной конструкции, которая подразумевает расположение звуковой катушки около внутреннего и внешнего магнитов.

Сообщается, что новая колонка Microsoft получит поддержку фирменного голосового ассистента Cortana. Кроме того, устройство также оборудуют Wi-Fi адаптером. На данный момент информация о том, когда именно “умный” динамик Microsoft поступит в продажу - не разглашается.