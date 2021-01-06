Microsoft задумалась о «краже» уникальных функций контроллера PlayStation 5

По крайней мере, именно это следует из письма, которое разослала компания владельцам новеньких Xbox Series X/S, передаёт Video Games Chronicle. В нём Microsoft спрашивает у пользователей, осведомлены ли они «о функциях контроллеров PlayStation» и какие из этих функций они хотел бы видеть в будущих контроллерах Xbox.