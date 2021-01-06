Наука и технологии
Сегодня 10:35
Microsoft задумалась о «краже» уникальных функций контроллера PlayStation 5
Она даже поинтересовалась у пользователей, хотят ли они подобного
Контроллер DualSense, выпущенный Sony специально для PlayStation 5, получился очень интересным девайсом. Все эти адаптивные курки, продвинутая вибрация оказались настолько перспективными, что Microsoft задумалась о «краже» некоторых фишек девайса.
По крайней мере, именно это следует из письма, которое разослала компания владельцам новеньких Xbox Series X/S, передаёт Video Games Chronicle. В нём Microsoft спрашивает у пользователей, осведомлены ли они «о функциях контроллеров PlayStation» и какие из этих функций они хотел бы видеть в будущих контроллерах Xbox.
Эксперты, ознакомившись с ситуацией, заявили, что ждать от Microsoft внедрения этих функций в стандартную версию контроллеров вряд ли стоит. Но они могут появиться в очередной Elite-версии геймпада.