Microsoft задумалась о покупке компании-разработчика голосового помощника Apple

Так, согласно данным источника, представители Microsoft и Nuance Communications уже приступили к этапу переговоров. Напомним, что деятельность последней завязана на технологиях искусственного интеллекта. Именно они стали базой для создания фирменного голосового ассистента американского гиганта Apple — Siri. Сообщается, что компании могут заявить о своем объединении уже на этой неделе. Ожидается, что сумма этой сделки обойдется в 56 долларов за акцию. В то же время, условия могут и измениться.

Авторы Bloomberg отметили, что капитал Nuance будет оценен приблизительно в 16 млрд долларов. Причем эта цена на 23% выше той, что выставлена во время закрытия торгов в пятницу.