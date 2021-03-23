Microsoft задумалась об оплате игр для Xbox биткоинами

Да, пока что можно говорить лишь о том, что Microsoft анализирует необычную возможность. Но сам факт такого опроса уже показывает, в каком направлении двигается компания.

Напомним, что ранее Visa заявила о интеграции биткоина в свою платёжную систему. Это приведёт к тому, что пользователи смогут платить криптовалютой в любых терминалах. Для этого виртуальные деньги будут автоматически конвертироваться в более привычные валюты: рубли, доллары, евро и т.д.