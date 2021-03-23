Наука и технологии
Сегодня в 07:30
Microsoft задумалась об оплате игр для Xbox биткоинами
Удивительно, как некогда самая консервативная ИТ-компания стала настолько прогрессивной
В последние несколько месяцев криптовалюта становится всё более популярным способом оплаты. Так, помимо PayPal и Visa, теперь к цифровой валюте начали присматриваться и в компании Microsoft.
Так, судя по опубликованной пользователем Reddit фотографии, ИТ-гигант прямо сейчас проводит опрос среди владельцев Xbox One и Xbox Series X. В нём компания, помимо всего прочего, спрашивает, хотели ли бы они использовать биткоин для оплаты игр.
Да, пока что можно говорить лишь о том, что Microsoft анализирует необычную возможность. Но сам факт такого опроса уже показывает, в каком направлении двигается компания.
Напомним, что ранее Visa заявила о интеграции биткоина в свою платёжную систему. Это приведёт к тому, что пользователи смогут платить криптовалютой в любых терминалах. Для этого виртуальные деньги будут автоматически конвертироваться в более привычные валюты: рубли, доллары, евро и т.д.