Microsoft заключила военный контракт с Пентагоном суммой в десять миллиардов долларов

“Сегодня министерство обороны сделало еще один шаг вперед в реализации нашей “облачной” стратегии, заключив общецелевой коммерческий контракт на оказание “облачных” информационных услуг с Microsoft”, - указано в пресс-релизе Пентагона.

Также отмечается, что Microsoft была не единственным претендентом на подписание контракта с Министерством обороны США. Так, конкурентами компании являлись такие крупные игроки рынка, как Amazon и IBM, которые тоже могли получить 10 млрд, разработав облачные инфраструктуры хранения данных. Примечательно, что корпорация Google еще в 2018 году решила выйти из данного тендера и отказалась продлевать контракт по улучшению системы распознавания беспилотников, который истекал в текущем году, по этическим соображениям.