Microsoft закрыла брешь в Windows при подключении к общественным Wi-Fi

Опубликовано 22 июня 2024, 00:45
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Microsoft закрыла брешь в Windows при подключении к общественным Wi-FiЭто была критическая уязвимость
Microsoft выпустила исправление критической сетевой уязвимости CVE-2024-30078 в Windows 11, в силу которой хакеры могли получить доступ к устройствам при подключении к общественным сетям Wi-Fi.
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Уязвимость была обнаружена и исследователями безопасности, и при реальном воздействии злоумышленников на операционную систему. В зоне риска были пользователи Windows 11, которые подключались к отрытым Wi-Fi-сетям на вокзалах, на улице, в аэропортах, кафе и ресторанах и других общественных местах.
Через уязвимость хакеры запускали вредоносные пакеты при подключении устройств к одной общественной сети. CVE-2024-30078 была признана уязвимостью, требующей срочного исправления. Вендор выпустил исправление ещё 11 июня, сейчас патч активно распространяется.