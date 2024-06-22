Microsoft закрыла брешь в Windows при подключении к общественным Wi-Fi

Уязвимость была обнаружена и исследователями безопасности, и при реальном воздействии злоумышленников на операционную систему. В зоне риска были пользователи Windows 11, которые подключались к отрытым Wi-Fi-сетям на вокзалах, на улице, в аэропортах, кафе и ресторанах и других общественных местах.

Через уязвимость хакеры запускали вредоносные пакеты при подключении устройств к одной общественной сети. CVE-2024-30078 была признана уязвимостью, требующей срочного исправления. Вендор выпустил исправление ещё 11 июня, сейчас патч активно распространяется.